Roeland Fernhout heeft zijn eerste voorstelling geregisseerd. Het theaterstuk SUUS vertelt over een schrijver die terugblikt op zijn leven en een relatie met een vrouw genaamd Suus.

Het stuk van Herbert Achternbusch werd in 1979 voor het eerst gespeeld door toneelgroep ZT Globe, onder regie van Gerardjan Rijnders.

Rijnders (72) speelt nu de hoofdrol in het stuk. De vrouwelijke hoofdrol wordt gespeeld door Eefke Boonstra. Zij studeerde in 2019 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie.

Fernhout speelde tot 2015 vast bij het ensemble van Toneelgroep Amsterdam. Ook was hij te zien in onder andere de films Dummie de Mummie, Michiel de Ruyter en Mijn beste vriendin Anne Frank. Binnenkort is Fernhout te zien in de reboot van de succesvolle tienerkomedie Costa!!.

SUUS is vanaf donderdag 24 februari te zien in Theater De Roode Bioscoop in Amsterdam.