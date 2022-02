Peter Jackson heeft vorig jaar 580 miljoen dollar (ruim 508 miljoen euro) verdiend en is daarmee de bestbetaalde entertainer van het jaar, meldt Forbes.

Zijn eerste plek in de Forbes-lijst dankt de The Lord of the Rings-regisseur aan onder andere de verkoop van een deel van Weta Digital in november. Dat bedrijf produceert visual effects voor films.

Het bedrijf Unity Software betaalde 1,6 miljard dollar (ruim 1,4 miljard euro) voor de deal, 580 miljoen daarvan ging naar Jackson. Na regisseurs Steven Spielberg en George Lucas is de Nieuw-Zeelander de derde persoon die miljardair is geworden door het maken van films

Verder bestaat de top 25 van Forbes uit veel muzikanten die hun catalogus hebben verkocht en daar veel geld aan hebben verdiend, zoals Bruce Springsteen, Bob Dylan en Paul Simon. Rappers Ye en JAY-Z en acteur Dwayne Johnson verdienden hun miljoenen mede dankzij lucratieve sponsordeals.

Matt Stone en Trey Parker, de makers van de tekenfilm South Park en de hitmusical Book of Mormon, staan op de lijst doordat ze met Paramount een contract voor 900 miljoen dollar (ruim 788 miljoen euro) hebben gesloten. Ze gaan binnen zes jaar een aantal films en series ontwikkelen.

De eerste vrouw op de lijst is actrice en producent Reese Witherspoon, die de twaalfde plek inneemt. Zij verdiende flink wat geld met haar productiehuis Hello Sunshine en haar hoofdrol in de Apple TV-show The Morning Show.