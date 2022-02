Het kabinet maakt serieus werk van een heropening van de nachthoreca. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft het OMT gevraagd of het 1G-beleid - waarbij zowel gevaccineerden als ongevaccineerden zich voor binnenkomst moeten laten testen - een oplossing kan zijn voor grote samenkomsten in binnenruimtes, zoals de nachthoreca.

Dat staat in een Kamerbrief die minister Kuipers donderdagavond heeft vrijgegeven. Het is niet duidelijk wanneer het OMT met een oordeel komt.

"Het kabinet is zich zeer bewust van het feit dat maatregelen diep ingrijpen op de samenleving. Er zijn sectoren die al sinds de start van de coronacrisis, nu bijna twee jaar geleden, verregaande beperkingen en sluiting kennen", schrijft Kuipers. "De wijzigingen zijn derhalve een grote stap met betrekking tot het openen van de samenleving."

In de Kamerbrief beschrijft Kuipers ook voorgenomen versoepelingen die volgende week of op korte termijn ingaan. Zo wil het kabinet volgende week de openingstijden voor de horeca en cultuursector verruimen naar 1.00 uur, kunnen theaters en stadions weer vol en hoeven bezoekers op plekken waar ze nu een coronatoegangsbewijs moeten tonen straks geen 1,5 meter afstand meer te houden of een mondkapje te dragen.

Kuipers wil überhaupt zo snel mogelijk op verantwoorde wijze af van de anderhalvemeterregel. Het OMT is daarom ook gevraagd of die maatregel per 25 februari kan vervallen.