Remco van Westerloo, netmanager van NPO1, vindt dat de zender goed op weg is met het bereiken van meer jonge kijkers. Het nieuwe programma van Arjen Lubach kan dat verder versterken, vertelt Van Westerloo in gesprek met NU.nl. Een jaar geleden ontstond in omroepland discussie over de verjonging en vernieuwing die de publieke omroep wilde doorvoeren in de programmering.

De aankondiging dat Opsporing Verzocht vanaf vandaag weer om 20.30 uur wordt uitgezonden in plaats van om 21.30 uur en dat de afleveringen vanaf 22 februari weer tien minuten langer zijn, kwam als een verrassing. Vorig jaar was er veel kritiek op het latere tijdstip en de ingekorte zendtijd in het kader van de verjonging en vernieuwing die NPO1 wil doorvoeren. De publieke zender wil jongere kijkers trekken en een programma als Opsporing Verzocht toekomstbestendig houden.

Maar de beslissing om Opsporing Verzocht weer op primetime uit te zenden, heeft volgens programmadirecteur Van Westerloo niets te maken met de verjongingskuur. "De reden is saaier dan je denkt: De Avondshow met Arjen Lubach die na de Olympische Winterspelen begint, op 22 februari. We hebben vooral gekeken naar wat de flow is op de dinsdagavond. Onze afweging is geweest dat publiekssamenstelling en leeftijdsgroep beter op elkaar aansluiten met eerst Opsporing Verzocht, dan bijvoorbeeld DNA Onbekend, De Rijdende Rechter of Ik Vertrek en daarna De Avondshow."

Wat voor Opsporing Verzocht geldt, gebeurt niet met andere programma's die vorig jaar ter discussie stonden. Zo werd duidelijk dat een programma als Radar moest inkrimpen en was er veel discussie over de beslissing om Andere Tijden - overigens een NPO2-programma - voortaan minder en in een andere vorm uit te zenden. Daardoor zou onrust zijn ontstaan op het Mediapark.

'Radar en Kassa vullen elkaar aan'

Van Westerloo: "Die plannen hebben we doorgezet. We doen het in feite precies zoals we het hebben aangekondigd. We brengen de consumentenrubrieken naar de maandagavond. Vanaf 24 april wordt Radar (AVROTROS) na een aantal uitzendingen afgewisseld door Kassa (BNNVARA). Twee verschillende consumentenprogramma's kunnen nog steeds goed naast elkaar bestaan. We zien dat Radar en Kassa toch een verschillend palet bestrijken en elkaar aanvullen."

"De kracht van ons bestel is dat het toegevoegde waarde heeft als het van twee omroephuizen komt. Met Radar en Kassa op maandagavond is er één duidelijk moment voor consumentenprogramma’s op NPO 1. We verwachten dat beide programma’s een voordeel kunnen halen uit deze bundeling van krachten. Tegelijkertijd ontstaat er zo ruimte voor vernieuwing op zaterdagavond."



"Wat de discussie over geschiedenisprogramma's betreft: daar hebben we nog steeds veel aandacht voor. Het verhaal van Nederland heeft vorige week een mooie start gemaakt op NPO1."

'Ook voor jonge doelgroepen blijft tv het echte massamedium'

Van Westerloo kijkt nadrukkelijk naar uitzendavonden met een helder profiel voor de kijker. Het doel was en is om het aantal kijkers boven de vijftig van 80 richting 70 procent terug te brengen. De NPO hoopt meer mensen in de kijkersdoelgroep van 20 tot en met 49 jaar te trekken.

Volgens de programmabaas ligt NPO1 daarmee op schema. "We hadden in 2021 18 procent in de doelgroep 20-49 jaar. Dat is meer dan de twee jaren daarvoor. We groeien over de hele linie in zowel die groep als de totaalgroep van zesplus, waarin NPO1 met afstand de beste is", zegt hij.

"De discussie over wie er nog lineaire tv kijkt, wordt al tijden gevoerd. Er is ontegenzeggelijk een beweging dat content streaming wordt gekeken, maar het gaat nog lang niet zo snel als menigeen beweert. In de groep van 20 tot en met 49 jaar wordt nog buitengewoon goed tv gekeken en de komende vijf tot tien jaar zal dat naar mijn verwachting ook zo blijven. Ook voor de jonge doelgroepen blijft tv het echte massamedium."

'Een kleine aardverschuiving' door Kamp van Koningsbrugge

De doelgroep van 20 tot en met 49 jaar is daarnaast ook interessant voor adverteerders, maar Van Westerloo zegt daar niet naar te kijken. "De commerciële prikkels en onze doelstellingen liggen echt uit elkaar. Wij maken deze beweging in de volle overtuiging dat we vanuit de wetgeving een hele duidelijke opdracht hebben om heel Nederland te bedienen."

Van Westerloo vindt dat NPO1 dit jaar een veelbelovende start heeft gemaakt en zegt dat de zender iedere avond om 20.30 uur "heel dominant" is. "We scoren als enige zender in Nederland elke avond op dat tijdstip rond de anderhalf miljoen kijkers. Ook in de breedte. Neem de donderdagavond met Kamp van Koningsbrugge. Bij zo'n programma hebben we ineens meer dan 30 procent marktaandeel in de doelgroep 20-49 jaar. Dat is een kleine aardverschuiving."

'Rustig is het nooit'

In dat kader verwacht hij veel van De Avondshow met Arjen Lubach. "Dat is een integraal onderdeel van de verbreding die we zoeken. De afgelopen jaren is Zondag met Lubach erg gegroeid op NPO3 met een publiek dat wat lastiger te bereiken was. Door hem naar NPO1 te halen, hopen we dat een verdere impuls te geven, want hij staat vier dagen in de week in het hart van de programmering."

De onrust in Hilversum die vorig jaar rond de NPO-programmaplannen zou zijn ontstaan, noemt Van Westerloo opgeklopt. "Het is een competitieve omgeving met schaarste aan ruimte en middelen, dus rustig is het nooit. Voor zover ik het kan overzien, is de discussie die vorig jaar werd gevoerd redelijk verstomd. De cijfers zijn het bewijs dat we op de goede weg zijn."