Het is volgens Stichting Open Nederland (SON) haalbaar om het 1G-beleid in te zetten om de nachthoreca en discotheken van het slot te halen. Ook kan 1G massaal preventief ingezet worden voor festivals, maar een bredere inzet van de maatregel lijkt een utopie. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in reactie op bijna 150 gestelde Kamervragen (pdf).

Wat betekenen het 3G-, 2G- en 1G-beleid? Bij een 3G-beleid kan je gebruikmaken van voorzieningen als je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent.

Bij een 2G-beleid geldt dat je alleen naar binnen mag als je gevaccineerd of genezen bent.

Bij een 1G-beleid moeten zowel gevaccineerden als ongevaccineerden zich overal preventief laten testen.

Als het 1G-beleid in meerdere sectoren ingevoerd zou worden, zouden wekelijks 30 tot 47 miljoen testen per week nodig zijn, legt Kuipers uit. Dat terwijl SON en de GGD's gezamenlijk in het optimaalste scenario 600.000 tot 700.000 testen per dag kunnen afnemen, oftewel maximaal vijf miljoen testen per week.

Meer testen afnemen kan niet door perstoneeltekort op de arbeidsmarkt en de voorraad antigeentesten die benodigd zouden zijn. "Die voorraad is niet onuitputtelijk", aldus Kuipers. "Daarnaast zouden de GGD en SON bij meer dan 700.000 testen per dag concurreren om personeel."

Aan het massale testen zou ook een fors prijskaartje hangen: zo'n 545 tot 829 miljoen euro per week. De invoering van het 1G-beleid kwam de afgelopen weken ter sprake, nadat uit een rapport van de TU Delft bleek dat het veel effectiever was dan het geopperde 2G-beleid en huidige 3G-beleid. Het bijstellen van de ambities zou een gedeeltelijke invoering van 1G dus toch realistisch kunnen maken.

Kabinet praat al met nachthoreca over mogelijke invoering van 1G

Kuipers schrijft in zijn Kamerbrief niet over hoeveel de invoering van het 1G-beleid bij alleen de nachthoreca, discotheken en festivals zou moeten kosten. Maar het daadwerkelijk uitvoeren van de testen zou volgens de testaanbieders in ieder geval dan geen probleem meer zijn.

Het is echter niet duidelijk op hoeveel testen de testaanbieders rekenen. Toen eind juni 2021 via Testen voor Toegang een bezoek aan de horeca weer mogelijk werd, lieten ruim 600.000 mensen zich om die reden testen in drie weken tijd. Daar moet echter de kanttekening bij worden geplaatst dat Nederlanders ook met een vaccinatiebewijs naar binnen konden, terwijl bij 1G-beleid ook gevaccineerden zich zouden moeten laten testen.

Het kabinet is momenteel in gesprek met de nachthoreca om te kijken of de gelegenheden geholpen zouden zijn met 1G-beleid. De sector zit al bijna twee jaar op slot en was "gematigd positief" over een mogelijke invoering van de maatregel.