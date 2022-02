Een dag voor haar zeventigste jubileum maakt koningin Elizabeth bekend dat ze graag wil dat haar schoondochter Camilla de titel koningin-gemalin krijgt wanneer haar zoon Charles koning wordt.

Toen Camilla in 2005 trouwde met prins Charles werd bekendgemaakt dat zij de titel van prinses zou dragen. Toentertijd werd dat gezien als een logische zet omdat de hertogin van Cornwall op dat moment minder populair was. Camilla had namelijk een relatie met Charles toen hij nog getrouwd was met prinses Diana, die in 1997 om het leven kwam bij een auto ongeluk.

In haar geschreven verklaring bedankt koningin Elizabeth het Britse volk voor hun loyaliteit en affectie. Ze vraagt het volk om Charles en Camilla diezelfde steun te geven "wanneer de tijd daarvoor rijp is".

Begin januari liet de koningin ook al haar steun aan Camilla blijken toen zij haar schoondochter benoemde tot lid in de Orde van de Kousenband. De hertogin trad daarmee toe tot de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk. Ze werd benoemd tot Royal Lady van de Orde.

De titel koningin-gemalin verwijst naar de echtgenote van een regerende koning en zou in de toekomst 'Queen Camilla' worden, aldus Britse zender BBC.