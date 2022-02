Elise Schaap en Jeroen Spitzenberger gaan de hoofdrollen spelen in de nieuwe Nederlandse familiefilm Hotel Sinestra. De film verschijnt eind dit jaar in de bioscoop, melden distributeur Dutch FilmWorks en producent Kepler vrijdag.





De derde hoofdrol is voor Bobbie Mulder, bekend van de NPO-serie De regels van Floor. De opnames van de film zijn afgelopen week van start gegaan in Zwitserland.

Hotel Sinestra gaat over de elfjarige Ava (Mulder), die in een boze bui wenst dat haar ouders er niet zouden zijn. Haar verbazing is groot als haar wens de volgende dag is uitgekomen. Ava en haar vrienden kunnen nu ervaren hoe het leven is zonder volwassenen. Maar deze situatie blijkt ook zijn nadelen te hebben.

Michiel ten Horn (Aanmodderfakker) regisseert Hotel Sinestra. Het script is van Martijn Hillenius, die ook het scenario voor De regels van Floor schreef. Derk-Jan Warrink en Koji Nelissen (Captain Nova) produceren de film.