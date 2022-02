Er keken woensdagavond bijna 1,7 miljoen mensen naar de eerste aflevering van Het verhaal van Nederland op NPO1. Acteur Daan Schuurmans neemt de kijker als verteller daarin mee door de historie van ons land, vanaf het moment dat de eerste mensen zich er vestigden.

Schuurmans loopt in tien afleveringen langs de hoogte- en dieptepunten in de Nederlandse geschiedenis. Als verteller bezoekt hij elke plek van betekenis en duikt hij soms midden in het drama op.

Het programma maakte met bijna 1,7 miljoen kijkers een veelbelovende start als het op een na best bekeken programma van de woensdagavond.