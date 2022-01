Gaspard Ulliel droeg geen helm tijdens het skiongeluk waarbij hij om het leven kwam. Dat blijkt uit het onderzoek naar het fatale ongeluk van de Franse acteur, meldt Variety vrijdag.

De 37-jarige acteur overleed op 19 januari aan de gevolgen van hersenletsel in het ziekenhuis in Grenoble. Hij was aan het skiën in de Alpen toen hij tegen een andere skiër aan botste, aldus de verklaring van de officier van justitie in het Franse Albertville.

Zowel Ulliel als de andere persoon was aan het skiën met normale snelheid toen de botsing plaatsvond. Door de botsing kwamen ze beiden ten val.

De andere skiër, een veertigjarige Litouwse man die door de autoriteiten als getuige werd verhoord, was ongedeerd en droeg een helm. Ulliel, wiens hoofd de grond raakte, droeg geen helm toen de reddingswerkers arriveerden.

Ulliel won meerdere filmprijzen in zijn carrière

Ulliel won in zijn carrière diverse Césars, de belangrijkste filmprijzen in Frankrijk. Hij won prijzen voor zijn acteerprestaties in de films Un long dimanche de fiançailles en Juste la fin du monde. De acteur had onlangs de opnames voor de Marvel-serie Moon Knight afgerond.

De Fransman was naast acteur ook model. Hij was onder meer het gezicht van het Franse accessoiremerk Longchamp en het parfum Blue de Chanel van het gelijknamige Franse modemerk.

Ulliel had sinds 2013 een relatie met het Franse model Gaelle Pietri. Het stel werd in 2016 ouders van een zoon.

De uitvaartdienst voor de acteur vond donderdag plaats in de Sint-Eustachiuskerk in Parijs.