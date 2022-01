De bouw van het Friso Theater in Leeuwarden is uitgesteld omdat er tijdens werkzaamheden verruilde grond is aangetroffen. De Tocht, de musical over vijf jeugdvrienden die besluiten om in 2023 de Elfstedentocht te rijden, wordt daarmee ook op de lange baan geschoven.

Het gebouw zou volgens de oorspronkelijke planning eind juli klaar moeten zijn, maar vanwege de tegenvaller wordt pas in de loop van de zomer begonnen met de bouw van het theater. De premièredatum van de musical wordt een jaar doorgeschoven naar oktober 2023.

"In onze planning is alles aan elkaar verbonden. Wanneer de bouw later begint, moeten ook andere processen opnieuw ingericht worden. Dit zou in de praktijk betekenen dat we over de winter van 2022 heen schieten. Maar De Tocht hoort te starten in de winter, dat is onderdeel van de beleving", aldus de zakelijk directeur van het theater.

Mensen die al een ticket hebben gekocht voor De Tocht zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht.