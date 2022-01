Bioscopen en theaters roepen het kabinet op om er bij de aankomende versoepelingen van de coronamaatregelen voor te zorgen dat zij langer open mogen blijven.

"In elk geval tot een uur of 22.00 of 23.00. Zorg ervoor dat er voor die grote sector binnen de cultuur ruimte is om ook echt open te zijn. Anders heb je feitelijk nog steeds een lockdown", vindt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP).

In het op zaterdag uitgelekte nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT) staat dat de samenleving weer tot 20.00 uur open kan. Volgens Van der Ham draaien theaters en bioscopen de meeste omzet in de avonduren.

Op de vorige persconferentie op 14 januari vertelden de bewindslieden dat zij op 25 januari een knoop wilden doorhakken over de cultuursector en de horeca. Als er geen "gekke dingen" zouden gebeuren met de coronacijfers, zouden ook die onderdelen van de samenleving weer kunnen heropenen.

De cultuursector organiseerde woensdag een protestactie om een heropening af te dwingen. Diverse zalen door heel Nederland werden voor de gelegenheid omgetoverd tot kapsalon, omdat die van het kabinet wel open mochten.