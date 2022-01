Annette Barlo is in gesprek met de NPO over een doorstart van de comedyserie Oppassen!!!, waarin zij tussen 1991 en 2003 een hoofdrol speelde. Dit vertelde de actrice zaterdag in Spijkers met Koppen op NPO Radio 2.

Barlo zegt dat de omroep enthousiast is over haar plannen. "Dus ik ben aan het kijken of er een soort doorstart kan worden gemaakt van Oppassen!!!, omdat ik denk dat het publiek weer behoefte heeft aan iets meer gezelligheid en lol op tv."

De 47-jarige actrice zou zelf weer de rol van Anna Bol willen spelen. Niet als kleindochter of dochter, maar als moeder. "Het is een generatie opgeschoven", vertelde ze in het radioprogramma.

Oppassen!!! was twaalf jaar te zien bij de VARA en was een van de langstlopende Nederlandse comedyseries. De serie ging over de familie Bol-Buys die met de opa's Willem (Ben Hulsman) en Henry (Coen Flink) samen in een herenhuis in Rotterdam woonde.

BNNVARA laat in een reactie aan persbureau ANP weten dat er op dit moment geen concrete plannen zijn voor een doorstart van Oppassen!!!.