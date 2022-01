Een 33-jarige man is deze week door de Amsterdamse politie aangehouden wegens twee verkrachtingen en seksueel misbruik van een minderjarige. Volgens NRC en Het Parool betreft het de ex-directeur van het cultureel platform MOAM in Amsterdam, Martijn N. Die raakte vorig jaar maart in opspraak na publicaties in deze kranten.

Na gezamenlijk onderzoek van beide kranten beschuldigden 28 mannen de MOAM -directeur van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elf van hen waren tijdens het contact met hem jonger dan achttien jaar.

In totaal is tegen de verdachte elf keer aangifte gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam vrijdag na berichtgeving van de kranten.

Donderdag werd de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengde. De man wordt verdacht van twee gevallen van verkrachting en één geval van het seksueel binnendringen bij een minderjarige, aldus het OM.