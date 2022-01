De concertreeks De Vrienden van Amstel LIVE gaat dit jaar definitief niet door. Dat werd bekendgemaakt nadat vrijdag op de coronapersconferentie werd aangekondigd dat de evenementen- en cultuursector voorlopig nog niet open mogen.

"We voelen ons verdoofd", vertelt organisator Machiel Hofman aan persbureau ANP. "Je ziet en voelt het aankomen, maar toch ben ik enorm boos."

De organisatoren van de concertreeks hebben de afgelopen week wel het podium opgebouwd en de repetities gedaan, voor het geval dat de reeks zaterdag door mocht gaan.

Het kabinet bekijkt op 25 januari opnieuw of de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld. "En dan kijken we eerst naar de horeca, musea, bioscopen en theaters", vertelde premier Mark Rutte op de persconferentie.

De Vrienden van Amstel LIVE duurt officieel tot en met 28 januari, maar er gaat een definitieve streep door de reeks van dit jaar. "We kunnen dit niet voor een, twee of drie avonden gaan organiseren, als straks alles weer open zou mogen vanaf de 25e. Daar is het allemaal te groot voor", aldus Hofman.

De organisator zegt dat de evenementensector smacht naar wat duidelijkheid. "De sector wordt tegenwoordig wel iets vaker genoemd, maar daar kopen we niets voor. Wij hebben echt behoefte aan een weg richting de uitgang en die komt er steeds niet. Er moet een langetermijnplan komen, iets voor twee, drie, vier maanden."

Hofman gaat echter niet bij de pakken neerzitten. "We mogen nog een paar dagen gefrustreerd zijn, maar dan gaan we er weer voor. Schouders eronder en mooie dingen maken."