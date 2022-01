Hoewel vijftien burgemeesters uit Zuid-Limburg, onder wie die van Maastricht, horeca en cultuurinstellingen de ruimte geven om zaterdag open te gaan om een signaal af te geven dat "de ernst van de situatie onderschrijft", houdt Pathé Maastricht de deuren gesloten.

"Zojuist is vanuit de overheid bekendgemaakt dat de bioscopen helaas gesloten moeten blijven. Wij zullen het besluit van de overheid volgen, wat betekent dat Pathé Maastricht haar deuren morgen niet zal openen. Uiteraard blijven we hopen dat onze bioscopen zo snel mogelijk weer wel open mogen, aangezien het een alom bewezen veilig uitje is", aldus een woordvoerder van de keten.

Vrijdag werd op een persconferentie aangekondigd dat culturele instellingen zoals theaters en bioscopen voorlopig nog niet open mogen. Het kabinet bekijkt op 25 januari opnieuw of de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld.

De Zuid-Limburgse burgermeesters geven aan dat de opening van horeca en culturele instellingen in Limburg op een veilige manier moet gebeuren. Hierbij moet 1,5 meter afstand worden gehouden, mondkapjes zijn verplicht en coronatoegangsbewijzen moeten worden gecontroleerd.

"Wij vertrouwen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van onze ondernemers, inwoners en bezoekers", lieten de burgemeesters weten in een gezamenlijke verklaring.

