De populaire serie The Handmaid's Tale krijgt een zesde seizoen. Dat vertelt actrice Ann Dowd vrijdag aan het Britse tijdschrift Radio Times.

"De schrijvers zijn heel slim. Ze vertellen de acteurs niets. Wat kan ik erover zeggen? Niks, want ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik weet wel dat er een vijfde en zesde seizoen komen", vertelt Dowd, die Aunt Lydia speelt in de serie.

Het vierde seizoen van The Handmaid's Tale, dat gebaseerd is op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, werd vorig jaar uitgezonden. In 2020 werd bekend dat er een vijfde seizoen zou komen.

De opnames van de vijfde reeks gaan volgens de actrice eind deze maand van start. Wanneer dat en het zesde seizoen worden uitgezonden, is niet duidelijk.

The Handmaid's Tale gaat over een fictieve religieuze samenleving waarin vrouwen geen rechten meer hebben en alleen worden gebruikt om kinderen te baren. Elisabeth Moss speelt de hoofdrol van June Osborne.