Elke week haalt Netflix films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnen slechts veertien titels, maar daar zitten wel grote namen tussen, zoals Suicide Squad, Easy A en Doctor Sleep.

Doctor Sleep is het officiële vervolg op horrorklassieker The Shining. De film draait om Dan (Ewan McGregor), de inmiddels volwassen zoon van Jack Torrance. Hij komt op telepathische wijze in contact met een meisje genaamd Abra, maar Dan ontdekt ondertussen dat er een cult naar hen op zoek is. Er zit maar één ding op: ze moeten naar het Overlook Hotel, het hotel waar Dan nog altijd trauma's van heeft.

Deze week verwijdert Netflix:

Doctor Sleep (2019) - 10 januari

Casablancas: The Man Who Loved Women (2016) - 12 januari

The Big Trip (2019) - 12 januari

Suicide Squad (2016) - 12 januari

Easy A (2010) - 13 januari

Line of Duty (2019) - 13 januari

Berlin Calling (2008) - 14 januari

We Are Young. We Are Strong (2014) - 14 januari

Stereo (2014) - 14 januari

Sarajevo (2014) - 14 januari

The New Adventures of Lassie (2014) - 14 januari

Als de dijken breken (2016) - 14 januari

De geheimen van Barslet (2011) - 14 januari

Tully (2018) - 16 januari

Later deze maand verwijdert Netflix:

Black Sails (2014) - 29 januari

One of Us (2016) - 29 januari

My Little Pony: Friendship Is Magic (2010) - 31 januari

Come and Hug Me (2018) - 31 januari

Extraordinary You (2019) - 31 januari

Impractical Jokers (2015) - 31 januari

My Secret Terrius (2018) - 31 januari

Secret of the Nile (2016) - 31 januari

Spartacus (2010) - 31 januari

Tempted (2018) - 31 januari

Wisting (2019) - 31 januari

The Third Charm (2018) - 5 februari