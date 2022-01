De Belgische zanger Stromae zong zondag op de Franse tv zijn nieuwe nummer L'Enfer in antwoord op de vraag of muziek hem helpt om zich minder alleen te voelen. De song gaat over eenzaamheid en de mogelijk ernstige gevolgen daarvan, waaronder zelfdoding. L'Enfer is Frans voor inverno of de hel.

De 36-jarige zanger legde in het interview uit dat hij zich zeven jaar had teruggetrokken uit de muziekwereld omdat hij "nog een aantal dingen wilde meemaken".

Stromae, in het dagelijks leven Paul van Haver, trouwde in 2015 met stiliste Coralie Barbier en werd vader van een kind dat nu drie jaar oud is.

"Het is geweldig om een leven op tournee mee te maken, maar dan beleef je geen normale dagelijkse dingen. Ik moest voor mezelf nog even leven", legde hij uit.

Helemaal weg uit de muziekwereld was de veelzijdige Belg niet, want hij regisseerde videoclips voor Billie Eilish, Dua Lipa en andere collega-muzikanten. "Het was fijn om voor andere artiesten te werken waardoor de aandacht niet steeds op mij gevestigd was".

Stromae, die ook actief is als modeontwerper, gaat weer op tournee en na optredens in Brussel en Parijs staat hij op 27 februari in Amsterdam. Alle drie de shows waren direct uitverkocht.

Wil je praten over zelfdoding, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.