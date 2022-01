Wes Anderson gaat het boek The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More van Roald Dahl verfilmen voor streamingdienst Netflix. De hoofdrol zal worden vertolkt door Benedict Cumberbatch, meldt Variety vrijdag.

Volgens bronnen van de site hebben ook de Britse acteurs Ralph Fiennes, Dev Patel en Ben Kingsley zich bij de cast gevoegd. De productie gaat deze maand in Londen van start.

Het boek The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More (in het Nederlands bekend als Het wonderlijk verhaal van Hendrik Meier en zes andere verhalen) werd gepubliceerd in 1977. Het is een verzameling van zeven korte verhalen voor oudere kinderen.

Cumberbatch speelt Henry Sugar in de film. Dit is de tweede keer dat Anderson een boek van de Britse auteur verfilmt. In 2009 kwam Fantastic Mr. Fox uit, waarvan hij een stop-motionanimatiefilm had gemaakt. Dat is een opnametechniek waarbij ieder frame apart wordt opgenomen.

De stemmen voor deze film werden door onder anderen George Clooney, Meryl Streep en Willem Dafoe ingesproken.

Meerdere Dahl-verfilmingen op de planning

Netflix nam in 2018 de Roald Dahl Story Company over en wil diverse shows produceren die gebaseerd zijn op het werk van de auteur. De streamingdienst werkt samen met Sony en Working Title aan een musicalbewerking van het kinderboek Matilda.

Ook zijn er plannen voor een serie gebaseerd op het kinderboek Charlie and the Chocolate Factory, die geregisseerd zal worden door Taika Waititi, bekend van onder andere de films Jojo Rabbit en Hunt for the Wilderpeople.