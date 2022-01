Diana Marion Farnham, bij het Britse publiek bekend als Lady Farnham, is zaterdag op negentigjarige leeftijd overleden, meldt de Britse krant The Telegraph.

Farnham (rechts op de foto) werd in 1987 Lady of Bedchamber: de functie van persoonlijke assistente van de Britse monarch. Ze vergezelde koningin Elizabeth regelmatig tijdens officiële bezoeken en werd daardoor een bekend gezicht bij vooral de Britse bevolking.

Eerder deze maand nam Elizabeth ook al afscheid van een andere assistente. Ann Fortune FitzRoy, bekend als Duchess of Grafton, was haar Mistress of the Robes (verantwoordelijke voor de garderobe van de Queen, red.). Zij overleed op 3 december op 101-jarige leeftijd.

Volgens bronnen van de krant is de 95-jarige Britse koningin door de jaren heen bevriend geraakt met haar assistenten en is ze daarom "erg bedroefd".