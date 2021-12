Broadways reprise van The Music Man, de populairste voorstelling van New York, is dinsdag voor vijf dagen stilgelegd omdat hoofdrolspeler Hugh Jackman positief is getest op het coronavirus.

Jackman zei op Twitter dat hij slechts lichte symptomen heeft, waaronder een kriebelende keel en een loopneus, en dat hij terugkeert op het podium zodra hij genezen is. De producenten hebben laten weten dat alle voorstellingen van de musical tot 1 januari geannuleerd zijn.

Ondanks zijn vaccinaties en boostershot testte Jackman positief, nadat zijn tegenspeelster Sutton Foster vorige week al besmet was geraakt met het coronavirus. Foster, die werd vervangen door een invaller, staat op 2 januari weer op de planken, maar Jackson is naar verwachting tot 6 januari afwezig.

Tientallen Broadwayshows, waaronder Hamilton, The Lion King en Aladdin, zijn de afgelopen twee weken afgezegd omdat het virus door de stad raast. De vaccinatieplicht voor cast, crew en publiek kon dat niet verhinderen.

Sommige voorstellingen, zoals de jaarlijkse kerstshow van de Rockettes in de Radio City Music Hall, zijn volledig geannuleerd, terwijl de musicals Jagged Little Pill en Ain't Too Proud weken eerder dan gepland zijn stopgezet vanwege coronagevallen en een trage kaartverkoop tijdens het doorgaans drukke kerstseizoen.

De nieuwe coronagolf had niet op een slechter moment kunnen komen voor Broadway, dat in september heropende na een 'coronasluiting' van achttien maanden. In januari en februari komt doorgaans niet veel publiek naar de theaters en grote musicals hebben volle zalen nodig om geld te verdienen.

De voorstelling The Music Man wordt momenteel als preview opgevoerd en beleeft de officiële première op 10 februari. De vraag naar kaartjes is groot, ondanks de officiële maximumprijs van 699 dollar (618 euro) per stoel, en op doorverkoopwebsites gaan kaartjes van de hand voor meer dan 2.000 dollar per stuk.