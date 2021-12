Koning Willem-Alexander en koningin Máxima koesteren "met dankbaarheid herinneringen aan aartsbisschop Desmond Tutu". Dat laten zij zondag weten in een reactie op het overlijden van de aartsbisschop en Nobelprijswinnaar. Prinses Mabel roemt het vuur waarmee Tutu na de apartheid een eind probeerde te maken aan kindhuwelijken.

Zij stonden samen aan de basis van de organisatie Girls Not Brides, die kindhuwelijken probeert te bestrijden. "Ik ben diep verdrietig door het overlijden van mijn dierbare vriend, aartsbisschop Desmond Tutu", schrijft Mabel. "Ik heb de eer en het plezier mogen ervaren om met hem samen te werken. 'Arch' kwam altijd op voor mensen die niet gehoord werden."

De prinses noemt zijn toewijding cruciaal voor de oprichting van Girls Not Brides. "'Arch' was een altijd gepassioneerd pleitbezorger voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En hij deed dit altijd met een geweldige combinatie van diep geloof en geweldige humor. Hij zei altijd: 'God is niet gek. God creëerde Eva omdat hij wist dat Adam het in zijn eentje niet zou gaan redden'."

'Zijn persoonlijkheid en lach hielpen velen op pad naar verzoening'

Volgens de koningin en koningin gaf Tutu stem aan de hoop. "Met onverwoestbare blijmoedigheid streed hij voor recht en vrede. Zijn innemende persoonlijkheid en karakteristieke lach hadden een grote wervende kracht en hielpen velen op het pad naar verzoening."

Tutu overleed zondag op negentigjarige leeftijd. Hij was een vasthoudende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

In 1985 werd Tutu de eerste zwarte aartsbisschop van Kaapstad en daarmee het hoofd van de Anglicaanse Kerk van zuidelijk Afrika. In de jaren tachtig werd Tutu enkele malen gearresteerd, onder meer in 1988 toen hij protesteerde tegen het verbieden van zeventien antiapartheidsorganisaties. De apartheid was volgens Tutu niet alleen onrechtvaardig, maar ook on-Bijbels en onchristelijk.