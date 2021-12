De NTR herhaalt zondagavond vanwege het overlijden van Desmond Tutu de aflevering van College Tour met de Nobelprijswinnaar. De aflevering stamt uit 2012.

De uitzending begint om 21.40 uur op NPO2.

Als gevolg van de ingelaste uitzending worden alle andere programma's op NPO2, zoals Medialogica en Andere Tijden, drie kwartier verlaat.

Tutu overleed zondag op negentigjarige leeftijd. Hij was een opgewekte en vasthoudende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

Eerste zwarte aartsbisschop van Kaapstad

In 1985 werd Tutu de eerste zwarte aartsbisschop van Kaapstad en daarmee het hoofd van de Anglicaanse Kerk van zuidelijk Afrika. In de jaren tachtig werd Tutu enkele malen gearresteerd, onder meer in 1988 toen hij protesteerde tegen het verbieden van zeventien antiapartheidsorganisaties.

In 2012 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens zijn bezoek aan Nederland liet hij weten dat de comateuze prins Friso zijn ogen had geopend toen diens vrouw Mabel hem begroette.