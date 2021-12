Roxane van Iperen is in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1 uitgeroepen tot Taalstaatmeester 2021. Deze prijs gaat naar de persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden in taalgebruik.

De jurist hield dit jaar de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarnaast maakte ze onder andere een brievenboek als vervolg op haar bestseller 't Hooge Nest en schreef ze het essay voor de Boekenweek.

Het panel van taalliefhebbers dat de winnaar heeft vastgesteld, prijst haar "intelligente en kraakheldere taalgebruik, haar doordachte én invoelende teksten en haar vermogen om de tijdgeest te duiden".

"Haar taal is net zo rijk als de thema's die zij aansnijdt en net zo meeslepend als de gedachten die zij ontvouwt", aldus het panel.

De titel Taalstaatmeester is voor de vijfde keer toegekend en ging eerder naar hoogleraar Beatrice de Graaf, politicus Lilian Marijnissen, cabaretier Freek de Jonge en demissionair premier Mark Rutte.

Naast Van Iperen waren Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, en parlementair verslaggever Ron Fresen genomineerd.