In de nacht van vrijdag op zaterdag is 'de lijst der lijsten', de Top 2000 op Radio 2, officieel van start gegaan. Het was aan radio-dj Jeroen van Inkel om de lijst om 00.00 uur af te trappen. Dat gebeurde met de nummer 2000 van de lijst, Promises Of No Man’s Land van de Nederlandse artiest Blaudzun. Het nummer staat voor het eerst in de hitlijst.

Tot en met oud en nieuw worden de nummers 24 uur per dag achter elkaar gedraaid bij NPO Radio 2. Voordat de eerste plaat werd ingezet klonk de openingsshow van Bart Arens. De dj verzorgt elk jaar een 'mash-up' van grote hits uit de lijst.

Na de nieuwkomer van Blaudzun volgen een aantal bekende nummers, die flink zijn gezakt ten opzichte van vorig jaar: Kissing A Fool van George Michael (146 plaatsen gezakt), I Want To Hold Your Hand van The Beatles (318 plaatsen gezakt), Anarchy In The U.K. van Sex Pistols (202 plaatsen gezakt) en Sunshine Of Your Love van Cream (174 plaatsen gezakt).

A Whiter Shade Of Pale knalt de top 10 binnen

Het jaar 2022 wordt ingeluid met Bohemian Rhapsody van Queen. Dat nummer stond vorig jaar op plek 2, maar voert nu voor de achttiende keer de Top 2000-lijst aan. Het nummer Roller Coaster van Danny Vera stond vorig jaar op nummer 1, maar komt dit keer op een tweede plek. A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum, het favoriete nummer van de overleden misdaadjournalist Peter R. de Vries, stijgt van nummer 153 naar 3.

Verder bestaat de top 10 achtereenvolgens uit Hotel California van Eagles, Piano Man van Billy Joel, Radar Love van Golden Earring, Stairway To Heaven van Led Zeppelin, Nothing Else Matters van Metallica, Black van Pearl Jam en Avond van Boudewijn de Groot.

Nieuwkomers in de top 10

Het nummer Radar Love van Golden Earring is nieuw in de top 10, net als Nothing Else Matters van Metallica. Queen staat maar liefst 35 keer in de lijst en is daarmee het vaakst te horen op de zender. Daarna volgen The Beatles met 31 nummers en ABBA, Bruce Springsteen, U2 en The Rolling Stones met 23 nummers.

Het Top 2000 Café in Hilversum staat net zoals vorig jaar niet vol met publiek, vanwege de coronamaatregelen, maar in plaats daarvan met televisieschermen.