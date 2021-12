Het woord 'prikspijt' is verkozen tot Woord van het Jaar 2021. Met 82,2 procent van de stemmen won 'prikspijt' ruim van 'woonprotest' (3,7 procent) en 'wappiegeluid' (3,6 procent), zegt Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dale.

Van Dale omschrijft 'prikspijt' als "de spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte". In totaal werd er dit jaar 49.000 keer gestemd op de vijftien woorden die Van Dale had genomineerd. Een jaar geleden was dat nog 12.000 keer.

Volgens Den Boon komt het vaker voor dat een woord duidelijk boven de andere genomineerden uitsteekt, maar nog niet eerder was het verschil met de nummer twee zo groot als dit jaar. In gesprek met NPO Radio 1 zegt Den Boon dat er al vrij snel oproepen op sociale media kwamen om op 'prikspijt' te stemmen.

Gevraagd in hoeverre het woord nog 'het woord van het jaar is' als er opgeroepen wordt voor één woord te stemmen zegt Den Boon dat het terecht is die vraag te stellen. "Ik denk dat het tegelijkertijd toch wel heel goed de polarisatie in de samenleving weerspiegelt en dat het daarom een interessant woord kan zijn."

Er waren meer woorden genomineerd die te maken hebben met de coronapandemie: 'prikpolarisatie', 'vaccinatievoordringer', 'wappiegeluid', 'boosterprik', 'deltavariant', 'doorbraakinfectie', 'QR-samenleving' en 'pandemocratie'.

Woorden met een andere achtergrond waren 'finfluencer', 'gevoeligheidslezer', 'grotsyndroom', 'intimiteitsvacuüm', 'memeaandeel' en 'woonprotest'.

In België werd het woord 'knaldrang' met 37,2 procent van de stemmen het Woord van het Jaar 2021. 'Knaldrang' staat volgens Van Dale voor "sterk verlangen om uit de bol te gaan".

In 2020 werd het woord 'anderhalvemetersamenleving' gekozen als Woord van het Jaar. In 2019 ging de titel naar 'boomer'.