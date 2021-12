Marco Borsato heeft aangifte gedaan tegen de vrouw die hem eerder deze week aanklaagde wegens "onzedelijke betastingen". De zanger klaagt de 22-jarige vrouw aan voor het doen van een valse aangifte, smaad, laster en het doen van een lasterlijke aanklacht, hebben zijn advocaten vrijdag bekendgemaakt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Marco Borsato

Borsato heeft eveneens aangifte gedaan tegen de moeder van het vermeende slachtoffer, wegens "uitlokking tot en medeplichtigheid aan voorgaande feiten".

De vrouw stelde afgelopen week dat ze vanaf haar vijftiende seksueel is misbruikt door Borsato. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak inmiddels in onderzoek. Vorige week liet Borsato via zijn advocaten weten het OM te hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de aantijgingen, die hij stellig ontkent.

Na de aangifte door de vrouw kreeg misdaadverslaggever John van den Heuvel nog twee meldingen binnen van mogelijk seksueel overschrijdend gedrag door Borsato. Hiervan is nog geen aangifte gedaan.