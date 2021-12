Julia Sinning is niet zenuwachtig voor de Miss Universe-verkiezing in Israël en heeft er vooral veel zin in, zo vertelt de Miss Nederland 2021 in een video op Instagram. Ze hoort zondagnacht of ze er met de kroon en sjerp vandoor gaat.

Sinning neemt het in Israël op tegen 75 andere deelnemers. "Wat ik doe als ik win? Dan vlieg ik direct naar New York, waar het hoofdkantoor van de Miss Universe-verkiezing zit. En hopelijk kan ik daarna eindelijk eens goed slapen", zegt ze enthousiast in de video, waarin ze vragen van volgers beantwoordt. "De afgelopen maanden waren gigantisch druk, soms sliep ik maar vier of vijf uurtjes per nacht."

Op het moment drinkt Sinning dan ook liever koffie dan thee. "En ik eet graag pannenkoeken als ontbijt."

Sinning tipt andere vrouwen om zichzelf te zijn. Ze hoopt in de toekomst een eigen talkshow te krijgen waarin ze opkomt voor de gelijke behandeling van vrouwen. "2022 wordt opnieuw een bijzonder jaar voor mij. Ik heb mooie plannen. Hierover binnenkort meer", eindigt ze de video.

De drie uur durende Miss Universe-verkiezing wordt in de nacht van zondag op maandag 1.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op het Amerikaanse FOX en het Spaanstalige Telemundo.