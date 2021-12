Het populaire BNNVARA-programma Even tot hier heeft zaterdagavond een recordaantal kijkers getrokken. Ruim twee miljoen mensen zagen de aflevering op NPO1, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het is de eerste keer dat cabaretduo Niels van der Laan en Jeroen Woe meer dan twee miljoen kijkers trekken. Hun vorige record stond op ruim 1,9 miljoen.

In de vijfde aflevering van het zesde seizoen zagen kijkers zaterdagavond onder meer de Snottebellekes, een knipoog naar de Snollebollekes. In de stijl van de Brabantse feestact zongen Van der Laan en Woe over het zogeheten snottebellenbeleid op scholen.

Even tot hier was zaterdag ook het best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur en MINDF*CK, allebei ook te zien op NPO1, volgden met respectievelijk ruim 1,9 miljoen en ruim 1,3 miljoen kijkers.