Cabaretier Martijn Koning heeft na de omstreden Baudet-roast in de talkshow van Eva Jinek geen contact meer gehad met de presentatrice. Dat vertelde hij vrijdag in het SBS6-programma HLF8.

"Nee, wel met RTL, maar ik heb geen contact meer met Eva gehad", aldus de komiek. "Er zijn inmiddels zo veel dingen gebeurd."

Een column van Koning over Thierry Baudet, die begin april te gast was bij Jinek, viel niet goed bij de Forum voor Democratie-leider, die vervolgens wegliep uit de uitzending. RTL distantieerde zich in eerste instantie van de column en bood excuses aan Baudet aan. Later legden de cabaretier en de zender hun ruzie bij.

De cabaretier denkt niet dat hij en Jinek ooit nog contact zullen hebben. "Dat is echt wel voorbij; er zijn inmiddels zo veel dingen gebeurd", aldus Koning. Hij zou zo weer een pittige column over Baudet uitspreken als hij de kans kreeg.

"Maar ook mijn vriendin heeft er toen heel veel last van gehad. Als er iets is waar ik spijt van heb, is het dat." Hij zegt soms iets meer te moeten nadenken over de gevolgen van zijn grappen voor anderen in zijn omgeving.

De cabaretier zelf kreeg na de veelbesproken column duizenden doodsbedreigingen. Hij stelde eerder dat de politie hem heel goed heeft geholpen in die periode.