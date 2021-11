Bezoekers van concerten, een film in de bioscoop of een theatervoorstelling kunnen na 20.00 uur geen hapje of drankje meer bestellen.

Na het aankondigen van de nieuwe coronamaatregelen vrijdag was hier onduidelijkheid over, maar volgens verschillende poppodia en bioscoopketen Pathé moet de bar dicht.

Vrijdag werd tijdens de persconferentie aangekondigd dat concert-, bioscoop- en theaterzalen maximaal 1250 mensen mogen ontvangen. Bezoekers moeten daarnaast een vaste zitplek hebben en een coronatoegangsbewijs laten zien. Horeca moet de deuren om 20.00 uur sluiten.

Vrijdagavond wisten verschillende zalen nog niet wat deze nieuwe maatregelen voor hun horecagelegenheden zou betekenen, dit werd zaterdag duidelijker.

Poppodia zijn nu op zoek naar andere oplossingen, zoals het verkopen van 'emmertjes' ijs met blikjes of flesjes voor 20.00 uur, die mee de zaal in kunnen. Het is nog niet duidelijk of dat is toegestaan.