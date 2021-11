Radio-dj Coen Swijnenberg is maandag weer te horen in het Radio 538-programma De Coen en Sander Show. De dj nam de afgelopen week vrij nadat zijn moeder was overleden.

Op Instagram zegt Swijnenberg "er zin in te hebben" en bedankt hij zijn volgers voor de reacties die hij heeft ontvangen.

"Het was een week van herdenken en regelen. Vrijdag hebben we met familie, vrienden en bekenden een afscheid gehad helemaal in de stijl en sfeer van m'n moeder: warm, liefdevol, eerlijk en oprecht. Een dag om te koesteren."

Volgens de dj breekt er voor hem nu "een nieuwe fase aan". "Van de stilte en het gemis. Maar het leven gaat door. En zo hoort het ook. Met mama in m'n hart."