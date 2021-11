Kylie Jenner is enorm geschrokken van het drama tijdens het Astroworld Festival in de Amerikaanse stad Houston. De realityster was aanwezig bij het optreden van haar vriend Travis Scott, die het festival ook organiseerde. Bij het evenement kwamen in het gedrang zeker acht mensen om het leven en raakten honderden gewond.

"Travis en ik zijn gebroken en er kapot van. Mijn gedachten en gebeden zijn bij degenen die zijn overleden, gewond zijn geraakt of op welke manier dan ook getroffen door de gebeurtenissen van gisteren", schrijft Jenner op haar sociale media.

De realityster kreeg kritiek te verduren omdat ze in haar Instagram Stories filmpjes van het concert van Scott had gemaakt en gedeeld, terwijl de situatie uit de hand was gelopen. Naar eigen zeggen wist Jenner dat op dat moment niet.

"Ik wil duidelijk maken dat we niet op de hoogte waren van de dodelijke slachtoffers, tot het nieuws naar buiten kwam na de show. In dat geval zouden we absoluut niet doorgegaan zijn met filmen of optreden."

Op internet gaat kritiek rond op de veiligheidsmaatregelen en gebrekkige organisatie van het festival. Scott zegt nauw samen te werken met de autoriteiten om het incident "tot op de bodem uit te zoeken". Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang.

