Netflix heeft een medewerker ontslagen nadat deze financiële informatie over de deal met komiek Dave Chappelle voor zijn show The Closer gelekt had naar persbureau Bloomberg. De streamingdienst zegt dat het aanwijzingen heeft dat de medewerker de informatie bewust heeft gelekt, om het bedrijf zo schade toe te brengen.

Veel medewerkers van Netflix zijn boos over de deal voor de show, waarin Chappelle volgens hen transfobe uitspraken doet.

The Closer staat sinds vorige week op Netflix en doet veel stof opwaaien. Onder meer de Gay & Lesbian Alliance Against Defamation en de National Black Justice Coalition hebben opgeroepen om de show te verwijderen. Dat Netflix-medewerkers zich roeren, heeft er onder andere mee te maken dat het personeel toegang heeft tot uitzonderlijk veel informatie, waaronder de productiekosten van programma's.

Transgender medewerkers van Netflix zouden voor volgende week woensdag een staking willen plannen als reactie op de deal rond de show van Chapelle. Ten Sarandos, de co-CEO van Netflix, heeft de gemoederen de afgelopen dagen niet kunnen bedaren. Volgens de Wall Street Journal zouden de mails van Sarandos aan het personeel verkeerd gevallen zijn. Hij weigert vooralsnog om gehoor te geven aan de roep om The Closer te verwijderen. De voorstelling is een van de best bekeken programma's op Netflix.