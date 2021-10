ZODIAC de musical gaat faillissement aanvragen. De voorstellingen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda stoppen daarom per direct, is te lezen op de site van de musical. Een woordvoerder van de productie heeft het nieuws aan persbureau ANP bevestigd.

De coronacrisis heeft "te veel impact" gehad, "waardoor we ondanks vele inspanningen onze prachtige productie niet langer kunnen draaien. De impact op cast, crew, partners en leveranciers is groot", luidt het bericht op de website.

Eind vorige maand werd ZODIAC de musical nog verlengd tot en met januari. Met mensen die kaartjes hebben aangeschaft, wordt nog contact opgenomen. "Vanaf dinsdag informeren we verder, waaronder richting de boekers van kaartjes", staat in de aankondiging.

De musical, die in juli in première ging, gaat over de twaalf sterrenbeelden. De voorstelling speelt zich in de lucht af; door de ronde zaal en hoogte van de koepel worden bezoekers aan alle kanten door het verhaal omgeven.

De hoofdrollen werden gespeeld door onder anderen Samir Hassan en René van Kooten. De regie was in handen van William Spaaij.