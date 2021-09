De Britse zanger Rick Astley is diep ontroerd door de manier waarop zijn megahit Never Gonna Give You Up in de nieuwste aflevering van de Apple-hit Ted Lasso is gebruikt. De 55-jarige Astley plaatste maandag een filmpje op Twitter waarin hij zijn reactie deelde.

Het nummer speelt een opvallende rol tijdens een begrafenis in de serie. De fans van de serie zorgden er met hun enthousiaste reacties voor dat de hashtag Ted Lasso de afgelopen dagen vrijwel doorlopend trending was op Twitter.

"Het duurde even voordat ik mijn gevoelens over de nieuwste aflevering van Ted Lasso had verwerkt", aldus Astley in het filmpje. "Ik ben volledig weggeblazen door de manier waarop het lied in de serie is gebruikt. Het was zo ontroerend, zo onwaarschijnlijk mooi gedaan."

Never Gonna Give You Up is een van de grootste hits uit de jaren tachtig. Het was in 1987 de eerste single van het debuutalbum van Astley, Whenever You Need Somebody. In 2008 won Astley de MTV Award voor de Beste Act Ooit voor het nummer na een stemming onder MTV-kijkers.

Ted Lasso is een Apple-komedie over een Brits voetbalteam en zijn charismatische Amerikaanse trainer. De serie won afgelopen week maar liefst zeven Emmy Awards, waaronder de prijs voor beste serie. De reeks wint ook in Nederland aan populariteit, mede door de rol van de Nederlandse acteur David Elsendoorn in het tweede seizoen.