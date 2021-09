Een van de vrouwen die Marilyn Manson ervan beschuldigde haar te hebben verkracht heeft van de rechter te horen gekregen dat haar zaak is verworpen. Volgens TMZ heeft de rechter haar erop gewezen dat het genoemde voorval te lang geleden is en dat de zaak alleen door kan gaan als ze enkele details kan specificeren.

De vrouw, die anoniem wenste te blijven, zegt dat de twee in 2011 met elkaar begonnen te daten, waarna zaken al snel bergafwaarts gingen. Manson zou haar toen verkracht hebben. Ze spande in mei een rechtszaak aan, maar de rechter laat die nu niet doorgaan op basis van het verhaal dat de vrouw heeft verteld.

De rechter vindt daarnaast dat het verhaal van de vrouw te vaag is: ze zegt dat ze het zich niet kon herinneren doordat ze het onder druk weg had gestopt, maar vertelde er niet bij welke druk ze dan precies had ervaren. Daarnaast wil de rechter dat ze duidelijk maakt hoe het komt dat de herinneringen nu wel terug zijn gekomen.

De vrouw krijgt nu twintig dagen de tijd om de aanklacht opnieuw in te dienen en in te gaan op de bezwaren die zijn aangetekend.

Manson is door drie andere vrouwen, onder wie actrice Esme Bianco, ook aangeklaagd voor seksueel misbruik.