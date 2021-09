Bij onder andere concertzalen en theaters is voor bezoekers van dertien jaar en ouder vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs verplicht. De regel dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten houden komt vanaf die datum te vervallen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Het demissionaire kabinet heeft eerder al aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs, dat aantoont dat iemand gevaccineerd is of negatief getest is op het coronavirus, mogelijk breder zou worden toegepast.

In het Catshuis is daar zondag verder over gesproken. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) lichten de besluiten dinsdag toe tijdens een persconferentie.

Voor nachtclubs hebben zij volgens ingewijden geen goed nieuws. Horecagelegenheden moeten volgens hen tussen middernacht en 6.00 uur 's ochtends voorlopig de deuren gesloten houden.