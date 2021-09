De grafsteen van de in 2020 overleden rapper Pop Smoke is dit weekend vernield, meldt TMZ.

Het graf werd volgens een woordvoerder van Green-Wood Cemetery, waar de rapper ligt begraven, tussen vrijdagnacht en zaterdagochtend vernield.

"Er hebben begin zaterdag vernielingen plaatsgevonden op ons terrein", meldt de woordvoerder. "We hebben meteen de autoriteiten ingelicht en contact met de familie opgenomen. Gezien het lopende onderzoek kunnen we op dit moment geen verder commentaar geven."

Pop Smoke werd in 1999 in Brooklyn geboren als Bashar Barakah Jackson. In juli 2019 bracht hij de mixtape Meet the Woo uit. De rapper werkte samen met Travis Scott en rapper Nicki Minaj maakte een remix van zijn nummer Welcome to the Party.

De rapper werd in februari 2020 doodgeschoten tijdens een overval in de Hollywood Hills in Los Angeles, toen twee gemaskerde mannen het huis waarin hij verbleef binnendrongen.