Acteurs Naomi Velissariou en Emmanuel Ohene Boafo zijn de winnaars van de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theo d'Or en de Louis d'Or.

Velissariou won de onderscheiding voor de beste vrouwelijke hoofdrol in Permanent Destruction: Pain Against Fear van Theater Utrecht en de Stichting Naomi Velissariou. Boafo kreeg als eerste acteur van kleur de prestigieuze prijs voor zijn hoofdrol in Sea Wall van Het Nationale Theater. De prijzen zijn genoemd naar de toneellegendes Theo Mann-Bouwmeester en haar broer Louis Bouwmeester.

De prijzen voor de beste bijrollen gingen naar Jaap Spijkers en Sanne Samina Hanssen. Spijkers kreeg de Arlecchino voor zijn rol in De zaak Shell van Anoek Nuyens & Rebekka de Wit, Frascati Producties en De Nwe Tijd. Hanssen won de Colombina voor haar rol in Angels in America bij Olympique Dramatique en het Toneelhuis.

De prijzen zijn een initiatief van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Ze werden zaterdagavond uitgereikt op het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.