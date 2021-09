Het gemis van Peter R. de Vries en het verdriet over zijn dood is anderhalve maand na zijn overleden nog steeds enorm, vertelt zoon Royce dinsdagavond in een interview met RTL Bouvelard.

Royce deed, vanuit het kantoor van zijn vader, voor het eerst zijn verhaal in de media na de aanslag op zijn vader. "Het blijft confronterend om in een leeg kantoor te stappen. Het voelt alsof hij ieder moment kan binnenlopen. Alsof hij met vakantie is." Toch biedt zijn vaders kantoor ook troost. "Er ligt veertig jaar werk van mijn vader, hij heeft er een soort museum van gemaakt."

De misdaadjournalist werd op 6 juli op straat neergeschoten, toen hij na een uitzending van RTL Boulevard naar een parkeergarage liep. Hij overleed een week na de aanslag in het ziekenhuis. "Toch ben ik dankbaar dat ik mijn vader nog in het ziekenhuis heb gezien en hij niet is overleden op straat."

Geen persoonsbeveiliging vanwege vrijheid

De Vries wilde volgens Royce als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. geen persoonsbeveiliging, omdat hij zijn vrijheid wilde houden. Dit vertelde zijn zoon ook in het programma Khalid & Sophie, waar hij dinsdagavond samen met Berthie Verstappen, moeder van de in 1998 omgebrachte Nicky Verstappen, aanschoof. Verstappen vertelde in deze uitzending over de steun van De Vries in de zaak Nicky Verstappen. Royce gaat vrijdag met de ouders van Nicky Verstappen mee naar de zitting in het hoger beroep in de zaak tegen Jos B.

"Hij nam wel andere maatregelen", vertelde Royce verder in de uitzending over de beveiliging van zijn vader. "In zo'n situatie (bij permanente persoonsbeveiliging, red.) moet je een week van tevoren je agenda al delen. Dat was voor hem een onwerkbare situatie. Hij vond het belangrijk dat hij ook zomaar kon gaan wielrennen, of opeens naar de sportschool kon gaan. Dat raak je kwijt als je beveiliging krijgt."

Volgens Royce was zijn vader - waar hij een bijzondere band mee had - nooit vertrouwenspersoon geworden van de kroongetuige als hij had geloofd dat deze goed zou worden beschermd. "Er lag helemaal geen systeem klaar om iedereen in de omgeving van de kroongetuige een veilig leven te bieden", aldus Royce. "Dat was vanaf het begin al duidelijk. Als dat systeem er wel was geweest, was mijn vader naar mijn mening geen vertrouwenspersoon geworden."

'Van kaartjes en Ajax-shirts tot krentenbollen'

Het zoontje van Royce en zijn familie houden hem op de been. Ook het oppakken van 'normale dingen' leiden hem af. Al zal het gemis en verdriet altijd blijven. "De komende jaren zullen ook de mooie momenten een pijnlijke lading hebben. Dat je denkt: potver, hier had mijn vader bij moeten zijn."

De bloemenzee in de Lange Leidsedwarsstraat, de plek waar de misdaadverslaggever werd neergeschoten, heeft de familie ontroerd, al is het een plek geworden waar Royce nooit meer wil komen. "Het deed ongelooflijk veel dat mensen van alles neerlegden: van kaartjes en Ajax-shirts tot krentenbollen - iets wat echt bij mijn vader hoorde."