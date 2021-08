De nachtclubs in Berlijn mogen komend weekend weer open. Alleen gevaccineerden of personen die een coronabesmetting achter de rug hebben, zijn welkom. Een negatieve test is niet voldoende, benadrukken de Berlijnse autoriteiten.

Het stadsbestuur zag zich gedwongen tot de versoepeling nadat een rechter had bepaald dat commerciële dansevenementen in gesloten ruimtes moeten worden toegestaan als zij uitsluitend bedoeld zijn voor gevaccineerden en herstelde personen.