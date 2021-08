Kunstenaar Daan Roosegaarde wordt opnieuw beschuldigd van plagiaat, schrijft de Volkskrant woensdag. Zijn laatste werk, Liquid Landscape, werd dinsdag onthuld in het Italiaanse openluchtmuseum Arte Sella en zou een exacte kopie zijn van een kunstwerk uit 2013 van de Nederlandse kunstenaar Zoro Feigl.

Liquid Landscape bestaat uit een kunstmatige grasmat van 50 vierkante meter met daaronder een grote ballon gevuld met een vloeistof. Bezoekers mogen het gras betreden en voelen dan de grond onder zich golven en deinen.

Feigl zegt hierover: "Ik stond perplex toen ik het zag. Dit is gewoon exact hetzelfde als een tijdelijk werk dat ik in 2013 maakte voor een financiële instelling. Ook mijn installatie Floating Field is een aangelegd grasperk met daaronder een bassin met vloeistof waarover bezoekers kunnen lopen."

Roosegaarde beaamt de treffende gelijkenis tussen de werken. Toch zegt hij het werk van Feigl pas voor het eerst twee weken geleden in een tv-uitzending over de kunstenaar te hebben gezien. Hij zou Feigl direct hebben opgebeld.

Feigl ervoer dit gesprek als intimiderend. Roosegaarde zou hem onder andere hebben gevraagd zijn werk aan te passen, wat Feigl weigerde. Hoe het nu verder moet, weet Feigl ook niet. "Ik sta machteloos tegenover de pr-machine van Daan Roosegaarde. Ik was in gesprek met een opdrachtgever over een permanente plaatsing van Floating Field in een park in Nederland. Dat kan nu niet meer."

Roosegaarde is niet van plan om sorry te zeggen. "Wij hebben er drie jaar aan gewerkt, waarbij diepgravend research is verricht. Wij zijn het werk van Feigl daarbij niet tegengekomen. Ook geraadpleegde experts en curatoren kenden het werk klaarblijkelijk niet. Wij hebben dus niks fout gedaan", zegt hij in het interview met de Volkskrant.

In 2016 kwam Roosegaarde ook in opspraak

Roosegaarde kwam in 2016 ook in opspraak, doordat hij tijdens een uitzending van het tv-programma College Tour werd beschuldigd van oneigenlijk gebruik van andermans ideeën. Volgens wetenschapper Bob Ursem had de kunstenaar zijn wetenschappelijke uitvinding gestolen voor de Smog Tower, een installatie die fijnstof uit de lucht filtert. Kort daarna kwam Roosegaarde in opspraak omdat hij voor een expositie in het tijdelijke DWDD Museum een werk van kunstenaar Ger van Elk had gekopieerd.