De Brits-Amerikaanse Clarissa Ward kwam de afgelopen tijd volop in het nieuws. De 41-jarige buitenlandcorrespondent werd onder andere bekend door haar reportages in internationale conflictgebieden, waar ze tot voor kort van dichtbij over de situatie in Kaboel berichtte.

Ward is student vergelijkende literatuurwetenschap aan de Amerikaanse universiteit Yale, waar ze Frans, Russisch en Italiaans studeert, wanneer op 11 september 2001 de terroristische aanslagen op onder andere het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington plaatsvinden. De gebeurtenissen zorgen ervoor dat haar interesse in journalistiek wordt gewekt.

"Ik had het gevoel dat mijn leven beter af was als ik een groter doel zou dienen, als ik kon zorgen voor betere communicatie tussen verschillende culturen en verschillende landen", vertelt ze hierover in een interview met CBS News.

Ward start haar loopbaan als assistent bij Fox News en kon naar eigen zeggen "niet wachten om het veld in te gaan". In 2005 komt die droom uit, de twintiger vertrekt naar de Iraakse hoofdstad Bagdad.

"Het was een wake-up call", vertelt ze hierover in The Current. "Ik begreep dat als ik naar dit soort gevaarlijke plekken wilde blijven gaan, ik m'n best moest doen om de frontlinie te vermijden."

Carrière door conflict

Bagdad nam de drang om brandhaarden op te zoeken niet weg. Integendeel, de afgelopen vijftien jaar maakte Ward carrière door verslag uit te brengen vanuit conflictgebieden als Jemen, Syrië en Irak.

Haar reportages zorgen voor een gevulde prijzenkast. De journalist nam onder andere twee Peabody Awards en zeven Emmy Awards in ontvangst en in 2020 werden haar memoires gepubliceerd onder de naam On All Fronts.

Een maand geleden vertrok de verslaggever - inmiddels hoofd buitenlandcorrespondentie voor CNN - naar Afghanistan, waar ze de situatie in Kaboel van dichtbij in beeld bracht. Doordat de journalist al eerder reportages over de Taliban had gemaakt, had ze naar eigen zeggen "een lijntje naar de Taliban" toen ze haar laatste bezoek plande.

"Ze hadden ons verzekerd dat we veilig zouden zijn en dat we onze werk konden blijven doen", vertelt ze in een interview met Esquire. "Maar in die uren, toen duidelijk werd dat Kaboel was gevallen en er geschoten werd, vrees je natuurlijk voor je veiligheid omdat je niet weet wat er gaat gebeuren."

Dat de situatie uiteindelijk onhoudbaar is, werd nog duidelijker door enkele aanvaringen tussen Ward en de Taliban.

Tijdens een live-uitzending vanaf de luchthaven van Kaboel werd de journalist - gekleed in een hijab - geconfronteerd met Taliban-strijders met een "enorme geïmproviseerde zweep", die schreeuwden dat ze haar gezicht moest bedekken.

182 Taliban-strijders confronteren CNN-verslaggever Clarissa Ward

'Als je paniekerig bent kun je beter een ander beroep kiezen'

Tijdens haar interviews met Afghanen op straat klinken regelmatig schoten. Hoewel Ward redelijk onaangedaan lijkt, zegt ze hier achteraf over tegen Esquire: "Ik lijk kalm, maar dat betekent niet dat ik kalm ben. Ik raak niet in paniek omdat je dat in zulke situaties gewoon niet kunt. Als je een paniekerig mens bent, kun je beter een ander beroep kiezen, want het brengt je alleen maar meer in de problemen."

Eind vorige week werd het zelfs voor de ervaren Ward te heet onder haar voeten. Zaterdag plaatste de verslaggever een selfie vanuit een vliegtuig, met op de achtergrond honderden Afghaanse evacués.

"Eindelijk op een vliegtuig gestapt dat uit Kaboel vertrekt", schrijft ze bij de foto. "Ik denk aan de mensen die niet kunnen vertrekken, die al dagen wachten, of degenen die zich verbergen in hun huizen, te bang om te vertrekken."

Plannen om in de nabije toekomst een nieuw brandhaard op te zoeken heeft Ward voorlopig niet. Ze is toe aan een rustpauze en wil quali­ty ­time aan haar man en jonge zoontjes Ezra (3) en Caspar (1) wijden.