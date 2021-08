Opera- en musicalzanger heeft in 2019 uit schaamte niet direct toegegeven dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Dat staat in de autobiografie Ernst, die maandag verschijnt. In gesprek met de Volkskrant zegt Smid dat hij hierdoor liever niet meer in restaurants komt en grote gezelschappen uit de weg gaat. "Ik schaam me gewoon voor mijn defect", aldus de zanger.

De autobiografie begint met de persoonlijke worsteling van Smid tijdens de talkshow Pauw in september 2019. Daar komt de diagnose van Parkinson bij zanger Rob de Nijs ter sprake. Smid twijfelt of hij bekend moet maken dat hij ook aan de ziekte lijdt. Dat doet hij uit schaamte uiteindelijk toch niet. De bekendmaking volgt pas enkele weken later, in november.

"Parkinson verandert je persoonlijkheid. Ik ben onzekerder geworden, stiller in mijn verwachtingen, de ambitie is minder. Ik was altijd een dominant mannetje met een grote bek, dat is helemaal voorbij", zegt hij in de Volkskrant.

Smid zegt dat zijn spraakvermogen gedurende de dag verslechtert, waardoor hij zijn spraken veelal in de ochtend houdt. Ook het zingen gaat hem niet goed af. "Ik kon hele coupletten op één adem zingen. Tegenwoordig kom ik niet verder dan een regel."

Om herinneringen op te halen aan zijn hoogtijdagen struint Smid het internet af voor opnames van zichzelf. "Dan denk ik: jij zong helemaal niet zo slecht, vriend. Waar ben je nou al die tijd zo bang voor geweest? Ik had ontzettende faalangst."