Cabaretier Youp van 't Hek (67) werkt samen met illustrator Marije Tolman aan een kinderboek voor volwassenen over een man die met pensioen gaat. Het boek Zee van tijd moet volgend jaar verschijnen.

"Het wordt een kinderboek voor volwassenen over de treurige man die met pensioen gaat", vertelt Van 't Hek. "Het wordt een onbedaarlijk somber makend boek, maar wel erg om te lachen. Van het elektrische fietsen tot het golfen en kitesurfen, het komt allemaal aan bod."

"En ook het museumbezoek. Want je hebt allemaal van die mompelende zestigers die met hun vrouw, waarvan je denkt dat het hun broer is, die door musea schuifelen. Dat je denkt: sodemieter op. De bedoeling is dat iedereen die met pensioen gaat dat boek krijgt van zijn vrienden. Zo van: sterkte, lees dit maar."

De cabaretier kondigde onlangs aan dat hij na dertig shows nog één laatste voorstelling gaat maken, De Laatste Ronde!. Hiermee reist Van 't Hek de komende twee seizoenen langs alle theaters waar hij de afgelopen vijftig jaar gespeeld heeft.

Veel voorstellingen van dit seizoen zijn inmiddels uitverkocht. De laatste keer dat hij De Laatste Ronde! speelt, zal eind februari 2024 zijn. Dan wordt Van 't Hek zeventig jaar. De komiek is niet van plan te stoppen met zijn vaste columns in NRC.