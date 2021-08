De Amerikaanse muzikant Don Everly, het laatst overgebleven lid van de Everly Brothers, is zaterdag op 84-jarige leeftijd in zijn huis in Nashville overleden, meldt Los Angeles Times.

Everly's familie bevestigt zijn dood aan The Times, maar maakt geen oorzaak bekend. "Met grote droefenis melden we het overlijden van Isaac Donald Everly. Hij laat zijn vrouw, moeder, vier kinderen en zes kleinkinderen achter", schrijft zijn familie zondag op Instagram. Everly's broer, Phil Everly, overleed in 2014 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van de chronische longziekte COPD.

De Everly Brothers debuteerden in 1957 voordat zij een contract tekenden bij Warner Bros. Ze maakten in totaal 21 albums. Hun grootste hits waren Bye Bye Love, All I Have to Do Is Dream en Problems. Het duo werd geroemd om hun harmonieuze zangpartijen en beïnvloedde met hun country- en rock-'n-rollmuziek artiesten als The Beatles en The Beach Boys.

"De Everly Brothers, die misschien wel invloedrijker waren dan Elvis Presley, mixte country met de opkomende jaren vijftig rock-'n-roll", schreef Rolling Stone over het befaamde zangduo. De broers staan op de 33e plek van de lijst met 100 grootste artiesten van het muziektijdschrift. Geen enkel ander muziekduo in de Amerikaanse muziekgeschiedenis scoorde meer top 100-hits dan de Everly Brothers.

Ondanks hun succes gingen de broers in 1973 uit elkaar. Tien jaar later kwamen ze toch weer samen in Engeland, waar Phil Everly al een tijd bekend was als solomuzikant. De twee werkten in Engeland samen met Paul McCartney. In de Verenigde Staten verzorgden ze de achtergrondzang op Paul Simons album Graceland.