De Noors-Nederlandse coproductie Dragon Girl is in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Amanda Awards, de belangrijkste filmprijzen van Noorwegen. De jeugdfilm was genomineerd voor Beste Visual Effects vanwege de volledig digitaal gecreëerde en geanimeerde draak die een van de hoofdrollen speelt.

Visual effects-supervisor Dennis Kleyn en animatiedirecteur Peer Lemmers namen de prijs zaterdagavond persoonlijk in Noorwegen in ontvangst. Het team van de Amsterdamse visual effects-studio Planet X werkte ruim een jaar aan de 220 shots van in totaal twaalf minuten waarin de draak te zien is. Lemmers werkte eerder mee aan internationale films als Jurassic World, Rise of the Guardians en Edge of Tomorrow.

Dragon Girl vertelt het verhaal van de elfjarige Sara. Terwijl in het Noorse Kjedly iedereen druk bezig is met de voorbereidingen voor Kerstmis, moet het meisje zich voor de politie verbergen. Ze dringt leegstaande huizen binnen op zoek naar voedsel en warmte. Maar dan stort een draak neer in het huis waar Sara zich op dat moment bevindt.

Dragon Girl werd geregisseerd door Katarina Launing en is vanaf 1 december te zien in de Nederlandse bioscopen.