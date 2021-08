In zes steden in Nederland waren in totaal duizenden demonstranten op de been voor het landelijke protest Unmute Us. Hiermee werd geprotesteerd tegen de coronamaatregelen die de evenementensector treffen. De betogers zijn de straat opgegaan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen.

In Amsterdam hadden zich duizenden mensen verzameld voor een wandeltocht door het centrum van de stad. Daar werd het zo druk geworden dat de gemeente uiteindelijk mensen verzocht niet meer aan te sluiten bij de stoet. Ook in Rotterdam en Utrecht waren volgens respectievelijk Rijnmond en RTV Utrecht duizenden demonstranten op de protestmars afgekomen.

Volgens Omroep West liepen demonstranten uit Den Haag mee met de mars in Rotterdam, omdat Den Haag demonstraties niet toestaat. Ook het Ketelhuisplein in Eindhoven liep vol, meldt Omroep Brabant.

Demonstranten eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Volgens de organisatie van Unmute Us hebben nu ongeveer tweeduizend organisatoren van festivals en evenementen, evenementenlocaties en leveranciers zich aangesloten bij het protest, onder wie de organisatoren van ID&T, Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda.

In de Haagse binnenstad heeft de politie drie personen aangehouden na aanleiding van ongeregeldheden. Ook is er iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Het was de bedoeling dat er een protest in Den haag zou plaatsvinden, maar in overleg met de gemeente werd dat afgelast.

Volgens organisator Jasper Goossen is de maat vol voor de sector en gingen mensen daarom massaal de straat op. "De willekeur van de besluitvorming is onacceptabel en maakt ons boos", zegt hij.

"Er zijn geen goede argumenten waarom er nu geen evenementen kunnen plaatsvinden. We hebben hele goede onderzoeken die dat bewijzen en daar is geen speld tussen te krijgen." Als de sector alsnog niet open mag, eist Unmute Us duidelijkheid en perspectief.

Van hardstyle tot Milkshake

Volgens Goossen was de opkomst overweldigend. "We hebben in totaal zo'n 70.000 man op de been weten te brengen. Er heerste een bijzondere sfeer. Aan de ene kant uitbundig, maar ook weer heel emotioneel. Ik heb veel mensen uit de sector een traan zien laten."

Het opvallendste was de saamhorigheid onderling, vertelt Goossen. "Het was fantastisch om zo veel verschillende muziekstijlen bij elkaar te zien. Van hardstyle tot de Milkshake-wagen: iedereen liep gebroederlijk naast elkaar. Dat zie je nooit op die manier op een evenement."

"Het zou gek zijn als dit niets teweeg bracht", vindt de organisator. "Zo veel mensen die tijdens de vakantieperiode bij elkaar komen, dat kun je als politiek niet negeren."

"Misschien dat deze signalen duidelijk genoeg zijn om te denken: als fieldlabs-resultaten aantonen hoe het veilig kan, waarom vertrouwen we evenmenten dan niet?. Dat de politiek nog een keer goed kijkt of de vorige besluiten niet te voorzichtig zijn geweest", besluit Goossen.

De actie volgt nadat demissionair premier Mark Rutte vorige week vrijdag tijdens een persconferentie bekendmaakte dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Meerdaagse evenementen gaan sowieso tot 20 september niet door. Direct na de mededeling van Rutte kondigde de organisatie de demonstratie aan.