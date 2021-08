Eendaagse festivals mogen buiten of in een open tent met maximaal 750 mensen plaatsvinden. Deze coronamaatregel geldt tot ten minste 19 september. Festivalorganisaties lichten toe waarom dit voor hen op korte termijn niet haalbaar is.

"Met 750 mensen vul je een middelgroot poppodium. Kun je een evenement van een dergelijke omvang nog wel een festival noemen?", vraagt Berend Schans, directeur van de Vereniging van Nederlandse poppodia en festivals (VNPF), zich af.

"Grote festivalorganisaties zoals Mojo en ID&T hebben meer dan 750 bezoekers nodig om kostendekkend te kunnen werken. Anders moeten ze afscheid nemen van personeel en kunnen ze hun leveranciers niet meer betalen."

Schans vervolgt: "De infrastructuur van festivals moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Kaarten voor een evenement met minder dan 750 bezoekers worden duurder, om het evenement te kunnen bekostigen. Bovendien zijn niet alle artiesten bereid om voor een kleiner publiek op te treden, omdat hun vergoeding dan lager is."

'Niet een-twee-drie een vergunning'

Toch gaan op enkele locaties in Nederland kleinschalige buitenevenementen met maximaal 750 bezoekers door, zoals bij het Amsterdamse Thuishaven. "Zij hebben een vaste locatie. Hierdoor hoeft er niet op- en afgebouwd te worden, waardoor de organisatie andere kosten heeft", vertelt Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T, de organisatie achter onder andere Mysteryland.

"Wij krijgen bovendien niet een-twee-drie een vergunning om wekelijks kleinere evenementen met een beperkte capaciteit neer te zetten, voor zover je in een korte tijd je concept al kunt omgooien."

Bente Bollmann, marketingmanager van Lowlands en Down The Rabbit Hole van organisator Mojo, beaamt dit. "Al zouden wij onze huidige evenementen opdelen in kleinschaligere edities op verschillende locaties, dan nog verandert onze kostenstructuur niet. We maken dan elke keer opnieuw kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van personeel en apparatuur."

Festivals verhuizen niet zomaar naar buurlanden waar meer mag

Volgens Nora van der Woude van het Amsterdamse Valtifest kan de organisatie bezoekers niet de ervaring geven die zij verwachten. "Zoals meerdere stages, entertainment en aankleding van het festivalterrein", zei ze eerder tegen NU.nl.

Zowel ID&T als Mojo heeft vooralsnog niet de intentie zijn Nederlandse festivals naar landen als België of Duitsland te verhuizen, waar grootschalige festivals momenteel wel zijn toegestaan.

"In deze landen is al een levendig festivallandschap en dus veel concurrentie", zegt Bollmann. Janmaat vult aan: "Daarbij heb je zes tot twaalf maanden nodig om een festival te organiseren. De overstap naar het buitenland maak je niet zomaar even."